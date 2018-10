Albstadt Neue Helfer gesucht

Albstadt-Ebingen. Zu einer Bestandsaufnahme hat sich das Team des Kräuterkastens getroffen: Wie viele freiwillige Mitarbeiter haben wir? Wie viele Dienste fallen in einem normalen Monat an, wie viele in einem ganzen Jahr? Wie viele Gäste besuchen den Kräuterkasten nachmittags und zu den abendlichen Kulturveranstaltungen? Das Ergebnis war ernüchternd: Der Arbeitsaufwand ist für das derzeitige Team kaum zu bewältigen, es fehlen weitere Helfer. Deshalb haben die Mitglieder der Kräuterkasteninitiative beschlossen, die Öffnungszeiten zu verringern. Ab Oktober bleibt der Kräuterkasten am Freitagnachmittag geschlossen. Die Wahl fiel auf diesen Nachmittag, weil dann erfahrungsgemäß die wenigsten Gäste kommen und zudem der Freitagsdienst Zeit hat, an anderen Nachmittagen einzuspringen.