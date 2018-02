Albstadt Neue Erfahrungen für Paulus

In der zweiten Hälfte demonstrieren die acht Künstler, wie englischsprachige Popsongs in einer gregorianischen Adaption klingen. Rod Stewards "Sailing" in einer sakralen Modulation zu hören, ist ebenso ungewöhnlich wie "Imagine" von John Lennon, oder "Ameno" von ERA, Leonhard Cohens "Hallelujah", "Sound of Silence" von Simon & Garfunkel sowie Bob Dylans "Knocking On Heaven’s Door".

Die Spannung steigt, wenn "The Gregorian Voices" ihr Konzert mit einer Hommage an Michael Jackson und Lionel Richie krönen: "We Are The World".

Eintrittskarten: gibt es im Internet unter www.adticket.de