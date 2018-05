Albstadt Neue Ansätze bei der Pflege

Albstadt-Onstmettingen. Thomas Bareiß, CDU-Bundestagsabgeordneter und Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, hat sich im "Haus Raichberg" über die Situation in der Pflege informiert und sich mit Kaspar Pfister, dem Geschäftsführer des Heimbetreibers "BeneVit", über neue Konzepte unterhalten, die auch in Zukunft eine hohe Pflegequalität zu bezahlbaren Preisen gewährleisten soll – Pfister verwies in diesem Zusammenhang auf ein vom Bund gefördertes Modellprojekt im südbadischen Wyhl, das seit zwei Jahren erprobt wird und ambulante mit stationären Strukturen verbindet. Die Heimbewohner werden von Pflegekräften betreut; andere Bewohner und Angehörige können jedoch einzelne Pflegeleistungen übernehmen und erhalten dafür, genau wie im ambulanten Bereich, Pflegegeld aus der Pflegekasse.