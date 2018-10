Albstadt Neubau: Lücke im Hof wird geschlossen

Über Monate waren sie ein Zankapfel gewesen, die Pläne eines Balinger Investors für das ehemalige Fuchs-Gebäude im Hof. An der Größe, der Kubatur und der Tiefgarage, die eine Zufahrt erfordert hätte, hatten sich die meisten Anwohner und auch viele andere gestoßen. Weil der Investor das Haus "Fuchs" abgerissen hatte ohne Baugenehmigung in der Tasche, ist das Grundstück neben dem Kräuterkasten seit Jahren Abrissbrache. Doch eine Lösung ist in Sicht.

Inzwischen gehört das Areal der Firma Groz-Beckert, die den Architekten Walter Haller mit der Planung für ein Gebäude beauftragt hat, die er am Montagabend im Kräuterkasten den Anliegern vorstellte und die auf breite Zustimmung stieß, hat Haller doch darauf geachtet, dass sich der Neubau optisch gut einfügt. So wird der Giebel – wie der des Kräuterkastens und der Akademie des Handwerks – zum Hof hinzeigen. Der Grundriss ist annähernd derselbe wie der des Hauses "Fuchs", das Dach wird steil, wie die der umliegenden Häuser, und der First zwar 1,40 Meter höher als der bisherige, aber niedriger als der des Kräuterkastens.

Einzig die Fassade – vom Investor so gewollt – stieß bei einigen auf Kritik: Auf dem Massivbau soll Holz aufmontiert werden, um eine Fachwerk-Optik zu erzeugen. Begriffe wie "Fake" und "Mickey Mouse" fielen. Andere sehen die Lösung weniger kritisch: Keiner werde davorstehen und sich Gedanken darüber machen, ob das Fachwerk nun alt und echt sei – Hauptsache, es füge sich in die Umgebung ein.