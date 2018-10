Albstadt Navigation durch stürmisches Gewässer

Albstadt-Tailfingen. Ein Startup verlangt den Gründern sehr viel Aufmerksamkeit ab – und dennoch läuft nicht immer alles glatt. Weiter geht es meist trotzdem. John Lennon singt: "Leben ist das, was Dir passiert, während Du andere Pläne machst." So erging es auch Simon Brodbeck, dem Gründer der "Buntbox GmbH" in Albstadt: "Oft kommen Gründer am Ende woanders raus, als ursprünglich gedacht. Ich verkaufe heute anstelle von Software Geschenkschachteln."