Albstadt "Nationalismus ist ein europäisches Problem"

Ziel dieses concours ist es, Schüler auf beiden Seiten des Rheins dazu zu bringen, über das jeweilige Nachbarland und die deutsch-französischen Beziehungen im Allgemeinen nachzudenken und sich mit der Kultur und der Sprache dieser beiden Länder ausführlich zu beschäftigen. Jeder Teilnehmer musste eine Rede in der Sprache des Nachbarlandes verfassen. Die Aufgabe der deutschen Teilnehmer lautete diesmal: "Was sind Ihrer Meinung nach die Werte, die Ihre französischen Nachbarn in ihrem Alltag prägen?" Die französischen Kandidaten ihrerseits mussten über die deutschen Alltagswerte schreiben.

Nach einem ersten Auswahlverfahren trafen sich je acht deutsche und französische Kandidaten zum Finale am Stuttgarter Institut Français, wo die Finalisten zwei Stunden lang ihre Reden vortrugen.

Koray Potel ging in seiner Rede auf die aktuelle politische Lage in Frankreich ein und stellte in Frage, ob die historischen französischen Werte von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit heute wirklich noch Gültigkeit besitzen. "Ich denke, dass es zwar einfach, doch falsch wäre zu sagen, dass diese drei Ideale tagtäglich in den Straßen der französischen Republik zu erleben sind", heißt es in seiner Rede. Vielmehr sei momentan nationaler Egoismus nicht nur ein französisches, sondern auch ein europäisches Problem. Die Rede endete mit einem Aufruf zu mehr Toleranz und zum Rückbesinnen auf die alten, humanistischen Ideale Frankreichs.