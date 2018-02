Albstadt Narren übernehmen überall die Macht

Ein dreifach Hoch auf die Margrethausener: Die dortigen Ortschaftsräte sind anti Trump und damit klug, haben sie sich doch mit den Mexikanern solidarisch erklärt und sich am Schmotzigen in Mariachi-Kostüme gewandet. Warum Ortsvorsteher Thomas Bolkart, anstatt dafür gefeiert zu werden, trotzdem ein Konfetti-Bad nehmen musste und mit einer Mohrrübe im Mund und dem Ortsamtsschlüssel in der Hand in einer Wanne, angetrieben von einem miefenden Rasenmäher-Motor und mehreren Runkelriabaweible, durch den Ort gefahren wurde, wissen wohl nur Zunftmeisterin Jessica Herfort und ihre närrischen Zunftkameradinnen.

Lachend strömten Ritter, Cowboys und Prinzessinen aus der Ignaz-Demeter-Schule in Lautlingen, befreit von den Lautlinger Narren Kübele-Hannes. Auf einem wackelig wirkenden Wagen, gezogen von einem ebenso unzuverlässig erscheinenden Mini-Traktor, zogen die Kinder mit ihren Befreiern lärmend über die Brücke in Richtung Ortschaftsverwaltung. Dort trugen zwei Kübele-Hannes kurzerhand die Ortvorsteherin Juliane Gärtner aus dem Ortsamt und entführten sie zum Parkplatz oberhalb des Stauffenberg-Schlosses, wo die Kinder den Narrenbaum schmückten, der unter viel Applaus aufgestellt wurde. Dort übergab die Stadträtin – schwörend und mit Narrensiegel auf den roten Bäckchen – den Stadtschlüssel an Zunftmeister Micha Fürst. Damit herrschen nun die Narren in Lautlingen – zumindest bis Aschermittwoch.

In Tailfingen übernahm die Gesellschaft Schmiechataler pünktlich um 11.11 Uhr das Regiment und den überdimensionierten Rathausschlüssel – Baubürgermeister Udo Hollauer, der Hausherr, leistete keinen nennenswerten Widerstand. Sein Krawattenfundus blieb ungeschmälert, denn er empfing die Narren zusammen mit seiner Familie im Häs der Stettener Bockzunft, zu dem ein Schlips so gar nicht gepasst hätte. Übrigens gibt es auch in Tailfingen Mexikaner: Herbert Lorenz trug Sombrero. Zuvor hatten die Narren auf Langenwand Schüler und in der Tailfinger Filiale der Sparkasse Zollern-alb Banker befreit – ob der DAX davon nachhaltig beeinflusst wurde, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.