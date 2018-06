Albstadt Napoleon als Stichwortgeber

Immerhin, die Stadt tut, was sie kann: Unmittelbar vor Roschers Präsentation hatte Lea Türmer, im Städtischen Kinder- und Jugendbüro zuständig für Jugendbeteiligung, für den 18. Juni ein Jugendforum in der Ebinger Festhalle angekündigt, zu dem alle Schüler und Jugendliche ab Klasse acht eingeladen sind. Ab 8 Uhr werden gemeinsam Wünsche und Anregungen für die Weiterentwicklung der Stadt gesammelt – ein "Brain­storm" in Gestalt einer Umfrage unter allen Jugendlichen in Albstadt ist bereits 2017 über die Bühne gegangen; jetzt sollen die Ideen vorgestellt und erörtert werden, wie sie sich verwirklichen ließen. Um 12 Uhr sind Bürgermeister, Verwaltungsleute, Gemeinderäte, Schulleiter und wer sonst Interesse hat, eingeladen, mit den jungen Leuten über deren Vorschläge zu diskutieren und erste Schritte zur Umsetzung zu unternehmen. Schüler, die am Jugendforum teilnehmen möchten, können sich von der jeweiligen Schulleitung vom Unterricht freistellen und anmelden lassen. Für das leibliche Wohl sorgen die Achtklässler der Ebinger Hohenbergschule.