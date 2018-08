Albstadt Nadelholz-Anteil in Wäldern soll steigen

Für eine umfassende Jungbestandspflege braucht Schäfer vor allem eines: geschultes und sachkundiges Personal. Denn allein damit, dass die jungen Fichten jetzt Licht und Wasser haben, ist es noch lange nicht getan. "Das ist ein laufender Prozess", gibt Schäfer zu bedenken – und in diesem sind immer wieder auch Eingriffe nötig, um sicherzustellen, dass der Wald sich wie geplant entwickelt. Keine leichte Arbeit: Haben die Bäume ein Alter von etwa 25 bis 30 Jahren erreicht, steht der Lichtungshieb an – dann erscheinen Nico Kubitschek und seine Kollegen in Schutzkleidung und mit der Motorsäge, rücken den schwachen und kranken Bäumen zu Leib und schaffen Platz für deren vitalere und stärkere Artgenossen. Die Stärkeren würden sich zwar nach einiger Zeit auch ohne den Eingriff der Waldarbeiter durchsetzen, "aber so beschleunigen wir den Prozess ein bisschen", erklärt Schäfer.

Die harte und zeitaufwendige Arbeit lohnt sich: Zunächst ist Pflegen viel günstiger als Pflanzen. Außerdem wird vermieden, dass eine reine Fichtenschonung entsteht: Inmitten der Fichten wachsen auch andere Baumarten – und das ist für Schäfer entscheidend: "Wir wollen auf vielen Beinen stehen."

Wird dieser Grundsatz beherzigt, ist laut Schäfer auch der Borkenkäfer kein unüberwindliches Problem. Zwar treibe in diesem Sommer, weil es so lange so trocken war, schon die dritte Generation ihr Unwesen. Aber dank Albstadts relativ hoher Lage und den vergleichsweise frischen Temperaturen sei die Lage einigermaßen "entspannt". Und auch vor Waldbränden müssen die Albstädter keine Angst haben.