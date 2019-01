Albstadt Nachwuchs zeigt sich von bester Seite

"Wir sind sehr zufrieden. Die Spiele waren alle fair, die Mannschaften sind alle gekommen, und besonders am Samstag war der Zuschauerszuspruch sehr gut", zieht der Ebinger Jugendleiter Manuel Klass ein positives Fazit.

Den Auftakt des zweitägigen Hallenspektakels machten am Samstagvormittag die E-Junioren. Nach spannenden Duellen in den Vorrundenspielen und der Zwischenrunde standen sich im Spiel um Platz drei die SpVgg Aldingen und die U10 der TSG Balingen gegenüber. Am Ende setzte sich Aldingen mit 3:2 nach Zehnmeterschießen durch. Auch das Finale zwischen dem Gastgeberteam des FV Rot-Weiß Ebingen und der U11 der TSG Balingen wurde vom Punkt entschieden, nach dem es nach regulärer Spielzeit keinen Sieger gegeben hatte. So hatte Balingen am Ende knapp mit 6:5 die Nase vorne.

Der Samstagnachmittag gehörte dann den F-Junioren. Dort setzten die Veranstalter erstmals die neuen Vorgaben des Bezirks um: In diesere altersklasse werden die Spiele nicht mehr von Schiedsrichtern geleitet, sondern die Mädchen und Jungs treffen ihre Entscheidungen auf dem Feld selbst. "Das ist schon noch gewöhnungbedürftig – sowohl für die Kinder als auch den Veranstalter", sagt Jugendleiter Klass. Doch beide Seiten arrangierten sich im Turnierverlauf mit den veränderten Bedingungen, und so ging das Turnier auch reibungslos über die Bühne. Auch hier buhlten insgesamt zwölf Teams um den Einzug in die Finalspiele: Im Spiel um Platz behielten die F-Junioren des VfL Pfullingen gegen den SV Dotternhausen mit 3:2 die Oberhand; und in einem spannenden Finale setzten sich die Youngster des SSV Reutlingen knapp mit 2:1 nach Zehnmeterschießen gegen den VfL Pfullingen durch.