Albstadt Nachts gilt künftig Tempo 30

"Der Einzelne hat einen einklagbaren, auf ermessensfehlerfreie Entscheidung der Behörde gerichteten Anspruch auf verkehrsregelndes Einschreiten, wenn eine Verletzung seiner geschützten Individualinteressen in Betracht kommt", zitierte Maier: "Dazu gehört auch der Schutz vor Einwirkungen des Straßenverkehrs."

Zwei Lager: Die Zweifler und die Befürworter

In der Diskussion bildeten sich zwei Lager heraus: Die einen – vorwiegend in Reihen der CDU – forderten, zunächst das Einhalten der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern häufiger zu kontrollieren. Sie zweifelten an der Verhältnismäßigkeit zwischen der Einschränkung für Verkehrsteilnehmer, die nachts mit mit Tempo 30 unterwegs sein müssten, und dem Nutzen für Anwohner sowie und an der einklagbaren Notwendigkeit, EU-Vorgaben wie die von Maier zitierten umzusetzen. Einige argumentierten, bei Tempo 30 sei die Drehzahl höher und der Motor damit lauter als bei Tempo 50.

Andere argumentierten mit dem Vorrang der Interessen von Anwohnern, deren Zahl die der nächtlichen Autofahrer weit übersteige. Harald Lögler (Grüne) verstand das Argument der CDU nicht, in Lautlingen sei eine Temporeduzierung nötig, während sie anderswo als unwirksam eingestuft werde. Fünf Minuten mehr für die Fahrt durch den Talgang – das sei zumutbar.

Oberbürgermeister Klaus Konzelmann gab zu bedenken, dass die Anwohner klagen könnten. "In jeder Bürgersprechstunde fragt wenigstens einer, wann wir den Lärmaktionsplan endlich umsetzen. Tun wir es nicht, kriegen wir eine Sammelklage an den Hals." Dass Tempo 30 nichts bringe, hält Konzelmann für falsch: "Fragen Sie mal die Einwohner von Endingen."