Albstadt Nachhaltigkeit heißt in Lautlingen "Franz"

Im Jahr des 90-jährigen Bestehens der Firma hat Mey ein neues Projekt angepackt, denn so ein Jahrestag sei auch Grund zum Innehalten, Nachdenken und Reflektieren, heißt es in einer Pressemitteilung – für einen Blick also in vergangene Zeiten. "Mein Großvater Franz Mey, der Firmengründer, war begeisterter Imker", erinnert sich Florian Mey, Geschäftsführender Gesellschafter der Mey Unternehmensgruppe in Lautlingen.

Was der schon damals mit großer Leidenschaft gelebt habe, sei heute aktueller denn je: Weltweit und auch in Deutschland ist ein vermehrtes Bienensterben zu verzeichnen. In einer Welt ohne Bienen aber sei biologische Artenvielfalt nicht möglich – letzten Endes bedeutete sie, dass auch der Mensch keine Chance habe, zu überleben. Das Bienensterben sei damit Spiegelbild des Zustands der Umwelt und Gesellschaft, die Biene in den vergangenen Jahren immer mehr zum Indikator für den Gesundheitszustand der Umwelt geworden.

"Wo es den Bienen gut geht, geht es auch der Natur und damit den Menschen gut", so Mey. Seit April summt und brummt es deshalb in Lautlingen rund um das Mey-Firmengelände. Grund hierfür ist das neu ins Leben gerufene Nachhaltigkeitsprojekt namens "Franz". Denn das Projekt ist dem Firmengründer Franz Mey gewidmet und wurde insbesondere durch das Engagement des Mey Mitarbeiters, Hausmeisters und Bienenretters Paul Maier möglich. Mit viel Hingabe hat er für die vier Mey-Bienenvölker ein Zuhause geschaffen.