Albstadt Nachfrage nach Bio-Stoffen gestillt

Albstadt-Tailfingen. "Do it yourself boomt zurzeit", das wissen die Maschenstoffhersteller Fritz und Tobias Renz aus eigener Erfahrung: Ständig könne man nähbegeisterte Leute vor ihrer Firma stehen sehen, die Stoffe zum Selbstverarbeiten einkaufen wollten. "Die mussten wir bisher leider immer wegschicken, weil wir so einen Privatverkauf nicht hatten", erklärt Fritz Renz, Geschäftsführer von "Maute + Renz".

Seit jeher verkauft die Firma ihre Stoffe an die Bekleidungsindustrie – regional etwa an Unternehmen wie Mey in Lautlingen, überregional an Firmen in aller Welt: "Zum Beispiel sind Bündchen, die man an die Ärmel und Kragen von Pullovern und anderen Oberteilen näht, gerade total im Trend. Die stellen wir in bunten Farben und mit unterschiedlichen Stoffen und Motiven her und verkaufen sie bis nach New York oder Abu Dhabi", erklärt der Geschäftsführer. "Man bekommt sie nämlich nirgendwo außer bei uns."

Seit drei Jahren beliefern "Maute + Renz" auch den Einzelhandel – den Vertrieb koordiniert Tobias Renz, der Sohn von Fritz Renz, ausschließlich über soziale Netzwerke wie Facebook und Instagram. "Dort sind natürlich auch die Privatleute unterwegs und sehen, wann wir eine neue Kollektion auf den Markt bringen", erklärt Fritz Renz. Nur zu gern würden sie bunte Stoffe mit verschiedenen Motiven aus der eigenen Region kaufen, produziert nach dem sogenannten Global Organic Textile Standard (kurz GOTS), dem höchsten Textilbiostandard weltweit. "Was hauptsächlich auf dem Markt ist, das sind billige Stoffe, im Zweifelsfall aus Asien. Aber mittlerweile ist bei der Kleidung wie beim Essen – die Leute setzen auf regionale Bioqualität, und die macht uns aus. Bei uns kommt alles aus Albstadt – von den Garnen bis hin zu den Stricknadeln."