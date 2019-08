Albstadt Nach Mäuseplage: Kita-Neubau verzögert sich

In der jüngsten Gemeinderatssitzung haben die Ratsmitglieder die Gewerke am Kindergarten vergeben: Die Firma Löffler Hoch- und Tiefbau aus Stetten am kalten Markt wird die Erd-, Beton- und Maurerarbeiten erledigen. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 1,09 Millionen Euro, vorgesehen waren ursprünglich 920.000 Euro.