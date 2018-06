Albstadt/Meßstetten-Oberdigisheim. Eine Exkursion mit Grillabend bieten die Nabu-Gruppe Albstadt, die AG Schmetterlinge Zollernalb sowie der Angel- und Naturschutzverein Oberdigisheim (ANV) am Freitag, 15. Juni, unter dem Titel "Biber und Nachtfalter im Oberdigisheimer Ried" an. Treffpunkt ist um 18 Uhr die Abzweigung Geyerbad oberhalb des Stausees. Parkmöglichkeiten sind ausgeschildert. Ab 19 Uhr erklärt Heinz-Dieter Wagner, Biberbeauftragter des Zollernalbkreises, im Ried den Lebensraum des Bibers, den Aufbau einer Biberburg sowie die geleisteten Renaturierungsmaßnahmen durch den ANV. Um 20.30 Uhr beginnt die Mottenschau mit einer Einführung ins Thema. Nach Einbruch der Dunkelheit, werden dann die Schönen der Nacht am Leuchtturm erwartet. Wie immer werden die Tiere am Ende freigelassen.