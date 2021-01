Albstadt MVZ Sonnenstraße bleibt vorerst zu

Dem Nachwuchs ist die Work-Life-Balance wichtig

Einen Ausweg aus dieser Misere soll das Prinzip MVZ bieten, das mehrere Fachärzte unter dem organisatorischen Dach eines Krankenhaus in einer Haus-, gegebenenfalls auch Praxisgemeinschaft zusammenführt: Die jungen Mediziner von heute, die größeren Wert auf eine passable Work-Life-Balance legen als ihre Vorgänger, ziehen die Anstellung der Vogelfreiheit der Niederlassung vor. In der Tat war bei der Gründung des MVZ in der Sonnenstraße bereits ein Nachfolger für Rüdiger Zuch gefunden, und als Manfred Heine 2016 in den Ruhestand ging, wurde auch er von einem jüngeren Kollege beerbt. Allerdings ließ sich keine wirkliche Kontinuität herstellen, wie sie sich der Patient wünscht, und im Sommer 2020 waren auf einmal beide Arztsitze vakant. Heine ließ sich unter diesen Umständen dazu überreden, noch einmal für ein Vierteljahr, das letzte Quartal 2020, in die Bresche zu springen, aber diese Interimslösung zu verlängern, war aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Und so ist das MVZ jetzt verwaist und bleibt geschlossen.