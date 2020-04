Albstadt Mutmaßlicher Corona-Infizierter war "psychisch auffällig"

Fünf Streifenwagen und Zivilfahrzeuge suchten nach dem Mann, schließlich trafen die Beamten ihn in der Lautlinger Straße an. Er sei daraufhin "zu seinem eigenen Schutz" vorübergehend in Gewahrsam genommen und ins Krankenhaus gebracht worden. Dort sei der Mann untersucht worden, danach habe er die Einrichtung wieder verlassen können. Auch beim Transport habe es keine Probleme gegeben.

"Es wird niemand wegen Grippesymptomen festgenommen" erläutert Reusch. Lediglich "aufgrund der Situation" sei der Mann in Gewahrsam genommen und ins Krankenhaus gebracht worden. Im Bereich der Gefahrenabwehr sei die Polizei dazu berechtigt, Personen vorrübergehend festzuhalten. Von einer Festnahme könne man erste sprechen, wenn es um eine Straftat gehe, ergänzt Reusch.