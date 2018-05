Albstadt Mutiges Männertrio stellt verhinderten Täter

Der junge Mann machte sich gegen 2.20 Uhr zunächst an dem Fahrzeug zu schaffen, das er auf bisher nicht bekannte Weise öffnete. Im Inneren des Multivans riss er die Deckenbeleuchtung herunter und entfernte die Lenkradverkleidung. Vermutlich wollte er so an das Zündschloss kommen. Mit dem im Bus liegenden Transponder öffnete der 18-Jährige das dazu gehörende Garagentor, ging durch die Garage hinter das Haus und schlug dort die Scheibe eines Fensters ein. Er wollte ins Haus einsteigen, wurde aber von einem zwischenzeitlich aufmerksam gewordenen Hausbewohner entdeckt. Deshalb brach er die Tat ab und flüchtete. Zusammen mit seinem Bruder nahm der Tatzeuge die Verfolgung auf – beiden gelang es, den Täter in der Nähe des Rewe-Marktes stellen, wo ihnen zudem ein Anwohner zur Hilfe kam. Der 18-Jährige unternahm einen weiteren Fluchtversuch, der jedoch scheiterte. Bis zum Eintreffen der Polizei hielt der hinzugekommene Anwohner den verhinderten Dieb am Boden fest. Weil er scheinbar gesundheitliche Probleme hatte, wurde vorsichtshalber ein Rettungswagen gerufen. Nachdem der Täter aber schlagartig wieder gesundete und ein drittes Mal zu fliehen versuchte, nahmen ihn die Gesetzeshüter in Gewahrsam. Gegen den 18-Jährigen wird jetzt wegen der beiden Diebstahlsdelikte ermittelt.