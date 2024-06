1 Mit der Feinwaage müssen Oberbürgermeister und Gemeinderat künftig abwiegen, was die Stadt finanzieren kann – und was nicht mehr. Sonst droht die finanzielle Zwangsverwaltung durch das Regierungspräsidium Tübingen. Foto: Brigitte Wilke

Alle wollen – und sparen soll die Stadt bei den anderen. Doch diese Rechnung geht nicht auf, meint die Kolumnistin, denn so droht der Stadt die finanzielle Fremdbestimmung. Und die träfe dann alle umso härter: Vereine, Kultur, jeden Bürger direkt.









Link kopiert



„Greif mal einem nackten Mann in die Tasche“, heißt es immer dann, wenn einer, der geben möchte, nichts zu geben hat. Oberbürgermeister Roland Tralmer ist in genau dieser Situation: Seit 388 Tagen im Amt, hat er die undankbare Aufgabe, die Stadt trotz bodenleerer Kassen so aufzustellen, dass sie funktioniert. Dass er lieber jede Woche ein neues Gebäude, eine Turnhalle, eine Bildungs- oder Kultureinrichtung eröffnen würde, betont er immer mal wieder. Dann schmunzeln alle.