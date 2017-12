Albstadt Muss es immer Lukas sein?

Albstadt-Ebingen/-Tailfingen. Es ist längst Tradition, dass die evangelische Kirche in Ebingen Menschen, die den Heiligabend andernfalls allein verbracht hätten, ins Gemeindehaus Spitalhof einlädt. Auch in diesem Jahr warteten dort auf die Gäste festlich gedeckte Tische und ein hell erleuchteter Weihnachtsbaum. Das Essen bildete zwar den Mittelpunkt der Feier, doch waren die Saitenwürste und der schmackhafte Kartoffelsalat nicht die einzigen Leckerbissen des Abends.

Hatte eingangs bei der Deutung eines Bildes, das in der Mitte das Christkind und ringsherum sich teils abwendende, teils verharrende Füße zeigte, noch die Nachdenklichkeit dominiert, wurde es im Laufe des Abends immer lustiger. Pfarrer Walter Schwaiger richtete, damit man sich kennenlernte, zwölf Fragen an die Runde, und erfuhr so, dass außer Ebingern auch noch einige Frauen aus Meßstetten gekommen und dass neun der Versammelten erstmals dabei waren. Doch, einige hatten zu Hause Christbaum und Krippe stehen, alle sangen gerne Weihnachtslieder, und niemand trauerte dem geschmolzenen Schnee hinterher. Und wer schaut sich gerne das "Traumschiff" an? Hier outete sich der Pfarrer – auch er geht gerne auf mediale Kreuzfahrt.

Marlies Haist kündete mit ernster Miene das "Weihnachtsevangelium nach Markus" an, doch der Schalk blitzte ihr aus den Augen – es gibt nur das nach Lukas. Ihre Geschichte handelte denn auch von einem Vater, der seinem vierjährigen Sohn die Weihnachtsgeschichte erzählt – und dabei immer wieder schwierige Fragen beantworten muss. "Warum sind Maria und Josef nicht mit dem Flugzeug nach Bethlehem geflogen?" Später hört er, wie sein Sohn dem Teddybären die Geschichte weitergibt – verworren erzählt, doch das Wesentliche bleibt erhalten: Das Christkind ist für alle Menschen auf die Welt gekommen und schenkt ihnen seine Liebe.