Albstadt Musiker geben Vorfreude weiter

Am ersten Adventssonntag, 3. Dezember, beginnt das Adventskonzert um 17 Uhr in der Kirche Sankt Johannes der Täufer in Lautlingen. Unter der Leitung von Dirigent Reiner Hagg spielen die Musiker bekannte festliche, besinnliche, aber auch rockige Weihnachtsweisen und laden Konzertbesucher zum kräftigen Mitsingen ein.

Besonders stolz ist die Musikkapelle auf die stetig steigende Anzahl junger Musiker. So kann Nadine Eppler, Dirigentin der Jugendkapelle, neben einer gut aufgestellten Jugendkapelle auch junge Zöglinge präsentieren, die schon nach kurzer Probenzeit Beachtliches an der Blockflöte leisten. Mit viel Spaß und Feuereifer sind sie dabei und freuen sich, das Geübte bald vortragen zu dürfen. "Jeder ist gerne eingeladen, mit uns zu proben", betont Nadine Eppler, die sich immer sehr über den Musikerzuwachs freut.

Der Eintritt ist wie jedes Jahr frei, Spenden sind willkommen. Traditionell will die Musikkapelle mehrere karitative Projekte unterstützen. In diesem Jahr kommen die Einnahmen der Ignaz-Demeter-Schule, dem Club Handicap und der Jugendarbeit der Musikkapelle zugute. Insbesondere die Ignaz-Demeter-Schule wird diesmal bei der Anschaffung verschiedener Musikinstrumente für die musikalische Früherziehung unterstützt.