Albstadt. Mit Musik geht es am Mittwoch, 31. Oktober, heiter weiter in der jungen Kulturwoche #kulturundso: Ab 20.30 Uhr rockt die Band "Wilde Hilde" im "Juwel", dem Trödelladen mit Bar in Margrethausen. Bei freiem Eintritt gibt es Schlager, Rock, Evergreens und – das versprechen die Veranstalter – "Chaos in Perfektion". Die Halloween-Party des Jahres steigt ab 22 Uhr im Tropi. In der "Halloween Horror Night" werden Mixed Music, Latin, Reggaeton, Tech & Deep House aufgelegt. Karten kosten im Vorverkauf zehn Euro, an der Abendkasse zwölf Euro.