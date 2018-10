Albstadt Musik-Stelldichein der Extraklasse

Nach Disney’s "Der König der Löwen" sangen die Diva und der Tenor ein Duett aus Andrew Lloyd Webbers "Requiem Pie Jesu" mit der Hintergrundmelodie des inzwischen durch Frauenchöre ergänzten Gesamtchores, sehr bewegend, sehr einfühlsam vorgetragen. Im Anschluss daran wohl unvergesslich das Solo von Sidonie Smith "I don’t know how to love him"; ebenso "Lass uns neu beginnen" im Wechselgesang der Solisten und der Chorgemeinschaft. Alles in den Schatten stellten die beiden Stars, als sie abwechselnd mit "Crazy little thing" und "I wanna dance with somebody" nicht nur die Bühne, sondern gewissermaßen das gesamte Publikum rockten. Kaum jemand hielt es noch auf den Stühlen, ein Paar legte gar einen klassischen Rock 'n' Roll aufs Parkett. Darüber war selbst Anne Schmidt, bekannte SWR-4-Moderatorin, die amüsant durch das Programm führte, überrascht. Das hatte sie bisher bei all ihrer Erfahrung noch nie erlebt, dass das Publikum so mitgeht, selbst die 95-jährige Emma Schairer war begeistert und klatschte zu den mitreißenden Rhythmen.

"Chim Chim Cherie" und besonders das "Supercalifragilisticexpialigetisch" aus "Mary Poppins" durften nicht fehlen. Erstaunlich, wie vielen Kehlen Anne Schmidt nach dem Lied die zungenbrecherischen Titel fehlerfrei entlockte. Abschließend kam auch noch Elton John zu Ehren, machtvoll ging mit ihm "Die Sonne Nubiens" aus "Aida" auf, während sich über Margrethausen die Dämmerung herabsenkte. Mit der Zugabe "We have a dream" verabschiedeten sich die Sänger von ihrem frenetisch Beifall klatschenden Publikum.

Der Vorsitzende des Fördervereins, Walter Spengler, ließ es sich nicht nehmen, allen voran Sidonie Smith, Gunnar Schierreich und Josef Hutt für ihre Darbietungen zu danken und schloss darin alle Mitglieder der Chöre, aber auch das Publikum mit ein. Er hob lobend hervor, dass so eine Veranstaltung ohne die Mitarbeit seines Ausschusses und ohne die Mithilfe des Schwäbischen Albvereins bei Bestuhlung und Bewirtung gar nicht möglich sei. Bei diesem Erfolg sollten weitere Konzerte im dafür wie geschaffenen Klosterhof folgen. Diese Idee fand in Oberbürgermeister Klaus Konzelmann und Ortsvorsteher Thomas Bolkart in anschließenden Gesprächsgruppen sofort Befürworter.