Albstadt Musik fürs Gute in der Welt

Albstadt-Tailfingen. Wie sehr Wolfgang Fischer die Menschen am Herzen liegen, denen das Benefizkonzert in einer der schlimmsten Zeiten des Jahres helfen soll, wurde deutlich, als die Musiker nach Bernd Kochs einleitendem Orgelstück die Bühne betraten. Gerührt von der Hilfsbereitschaft der Tailfinger begrüßte der Pianist und Intendant von "Bounded Blue" das Publikum im fast voll besetzten Gotteshaus. Die Spenden, die rund 3700 Euro betragen und auf direktem Weg einem Waisen- und Frauenhaus im indischen Goa zu kommen werden, sprechen dieselbe Sprache wie die "Standing Ovations", die die Band und ihre Gäste erhielten.

Die Stimmen, welche die Zuhörer in ihren Bann schlugen, waren an diesem Abend diesmal von Britta Medeiros und Alexander Kraus – beide bekannt aus der SWR1-Reihe "Pop und Poesie" – sowie der aus Hechingen stammenden Jasmin Roth, die neben ihrer Tätigkeit als Vocal Coach auch für Disney-Produktionen singt. Ob solo oder im Ensemblegesang – die Drei brillierten sowohl im eher andächtigeren ersten Teil des Konzerts wie auch in der zweiten, schwungvolleren Hälfte mit dem gewohnt jazzigen Sound, der bekannten Werken eine neuartige, interessante Gestalt verlieh. Britta Medeiros‘ Übersetzung von "The Prayer" regte zum Nachdenken an, im "Hallelujah", das die beiden Sängerinnen als Duett zum Besten gaben, kam Weihnachtsstimmung auf, und Alexander Kraus’ "Isn’t She Lovely" heizte der kühlen Kirche so richtig ein.

Ein besonderer Gast war an diesem Abend war der erst 16-jährige Jeremias Fangauer, den Wolfgang Fischer als "eines der größten Nachwuchstalente" an der Trompete vorstellte. Der Sigmaringer Musikschüler überzeugte nicht nur mit seinem Können am Instrument, sondern auch durch hohe Konzentration und die souveräne Manier, in der er sich in das Ensemblespiel einbrachte. Eine besondere Ehre dürfte es für ihn gewesen sein, in einem eigens von Saxophonist Arno Haas komponiertem Stück mitspielen zu dürfen, in dem auch Florian Dohrmann ein rasantes Solo auf dem Kontrabasshinlegte. Perkussionist Andy Schoy wusste sowohl dezent zu säuseln als auch satte Rhythmen vorzugeben; Bernd Kochs Orgelstücke bildeten einen schönen Kontrast zum übrigen Programm.