Albstadt MTB Classic: Vieles erinnert an den Weltcup

Das 2-Stunden-Rennen feiert seine Premiere bei der Albstadt MTB Classic.
Die Zuschauerfrage war nicht die entscheidende bei der Neuauflage der Albstadt MTB Classic. „Wir verlangen ja keinen Einritt, daher ist das für uns kein wirtschaftlicher Faktor. So ein Event kostet zwischen 25.000 und 30.000 Euro. Die wichtigste Quelle sind Sponsoren, aber auch die Miete für die Wohnmobilstandplätze und die Nenngelder für die Erwachsenen“, berichtet Frank Durst, der gemeinsam mit Bernhard Mast-Sindlinger die Albstadt MTB Classic organisiert.