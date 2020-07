Albstadt Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein entgegenkommender, 60 Jahre alte Fahrer einer 750er-Honda hatte trotz einer Notbremsung keinerlei Chancen mehr, den Unfall zu verhindern, so dass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam.

Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde der Biker so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber zur intensivmedizinischen Behandlung in eine Klinik geflogen werden musste.

Das Motorrad, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 8000 Euro geschätzt.