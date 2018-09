Albstadt Mode für mehr als einen Tag

Dass ihre Kleidung nicht aus Billig-Materialien oder unter schlechten Arbeitsbedingungen geschaffen werden, ist der gelernten Schneiderin wichtig. Sie hat anschließend in Reutlingen Design studiert, in mehreren Firmen als Designerin gearbeitet und an der Nagolder Fachakademie für Textil und Schuhe berufsbegleitend auch noch die Ausbildung zur Bekleidungsfachwirtin absolviert – und in dieser Zeit nicht nur positive Erfahrungen gemacht. "Während meiner Laufbahn habe ich da einiges gesehen, was mich abgeschreckt hat." Daher war für sie schon von Anfang an klar: "Das mache ich anders."