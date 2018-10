Albstadt Mix aus Soul und Co

Ralf Gugel, Komponist und Arrangeur, wird als E-Bassist beim Konzert der Wüste Welle Big Band vorgestellt. Der Albstädter wirkte mit bei zahlreichen Fernsehshows sowie bei Studioproduktionen der SWR Big Band. Wolfgang Eisele studierte Saxophon an der Swiss Jazz School in Bern. Er spielte über 1000 Konzerte mit verschiedenen Bands und hatte als Saxophonist Auftritte in Fernsehsendungen in Deutschland und Österreich. Sigrun Schumacher tritt regelmäßig in ihrer Heimatstadt Albstadt auf. Ob Rock, Pop oder Jazz – ihr Repertoire und ihre Stimme kennen keine Genregrenzen. Clara Vetter passt als herausragendes Nachwuchstalent in die Reihen der erfahrenen Musiker. Als Fünfzehnjährige wurde die Pianistin in das Landesjugendjazzorchester Baden-Württemberg aufgenommen. 2012 gewann sie im Landeswettbewerb "Jugend jazzt" den ersten Preis. Die Bandleitung haben Lothar Landenberger und Günter Flumm.