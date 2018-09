Einen Ausflug an den Bodensee hat die Stadt Albstadt aus Anlass des zehnjährigen Bestehens des Seniorenprojekts "Mitein­ander = Füreinander" für dessen ehrenamtliche Helfer veranstaltet. Auf dem Programm standen eine Rundfahrt mit dem Apfelzügle, bei der die Ausflügler Wissenswertes über Flora, Landschaft und Geschichte der Region erfuhren, und ein Bauernvesper; danach ging es weiter nach Überlingen, wo die Helfer durch verwinkelte Altstadtgassen wandelten und sich an der Uferpromenade Kaffee oder Eis genehmigten. Wer sich am Projekt "Mitein­ander = Füreinander" beteiligen will, meldet sich bei Elke Bitzer, Telefon 07431/160-25 05.