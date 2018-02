Albstadt Mitarbeiter gesucht

Dozentinnen des Kurses sind Gisela Pullwitt, Pfarrerin am Krankenhaus in Ebingen und der Acura-Klinik in Truchtelfingen, sowie Regina Birk, Leiterin der Hospizgruppe. Die beiden werden von Gastreferenten unterstützt. Ihr Angebot wendet sich an Menschen, die sich mit Sterben und Tod auseinandersetzen, ihr eigenes Leben reflektieren und sich füreinander zu öffnen wollen. Der Informationsabend zum Kurs findet am Mittwoch, 28. Februar, im Spitalhof 10 in Ebingen statt und beginnt um 19 Uhr.

Nähere Informationen zu den Kursinhalten und der Begleitpraxis in der Hospizgruppe gibt Regina Birk, Telefon 07431/93 85 14 (vormittags) und 0151/50 41 52 92.