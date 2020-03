Albstadt Mitarbeiter der Feuerwehr mit Coronavirus infiziert

Newsblog zur Ausbreitung des Coronavirus in der Region

Der betreffende Mitarbeiter lebt in einem Nachbarlandkreis, ist aber hauptamtlich in Albstadt tätig und war in der vergangenen Woche bei einem Einsatz der Abteilung Ebingen dabei. Alle, die mit ihm Kontakt hatten, sind zuhause und werden getestet, bestätigte Oberbürgermeister Klaus Konzelmann auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. Die Ergebnisse lägen allerdings noch nicht vor. Die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr sei gewährleistet, versichert er. Die betroffene Gruppe sei klein.