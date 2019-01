Albstadt-Onstmettingen. In Bisingen fiel am Sonntagnachmittag einer Autofahrerin ein Mercedes auf, der vor ihr in Schlangenlinien in Richtung Thanheim fuhr und am Ortsausgang um ein Haar mit dem Gegenverkehr zusammenstieß. Sie verständigte die Polizei, die daraufhin eine Streife am Stichwirtshaus postierte. Doch der Mercedesfahrer ignorierte die Aufforderung, anzuhalten; den Beamten gelang es erst in Onstmettingen, ihn zu stoppen und zu kontrollieren. Beim Atemalkoholtest brachte es der 45-Jährige auf etwas mehr als zwei Promille, worauf er sich Blut abnehmen lassen und den Führerschein abgeben musste. Auf seiner Fahrt war er mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten und hatte andere Verkehrsteilnehmer behindert. Die Polizei fordert die Betroffenen auf, sich unter der Rufnummer 07432/955-0 bei ihr zu melden.