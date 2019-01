Albstadt Mit Schwung und Musik ins neue Jahr

Mit "Vocalissimo" kommt ein A-Cappella-Ensemble, das in und um Albstadt eine große Fangemeinde hat. "Vocalissimo" wird neben einigen Weihnachtsliedern passende Songs zum Jahresbeginn zum Besten geben. Auch die Spirituals "Amen" und "This Little Light of Mine" sind im Repertoire.

Mit der Gemeinde singt das Ensemble einige Taizè-Lieder. Das Sextett besteht aus den Sopranistinnen Michaela Höschle und Angelika Brand, den Altistinnen Sandra Gölz und Britta Neher, dem Tenor Manfred Höschle und Bass Roland Gross. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.