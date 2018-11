Albstadt Mit Schnee und sogar aus feinstem Porzellan

Über 200 Krippen mit prächtig bemalten Figuren sind dort ganzjährig zu sehen, darunter Großkrippen der bekanntesten Krippenbauer Deutschlands, Österreichs und Italiens. Auch die bedeutendsten deutschen Holzbildhauer sind im Krippenmuseum vertreten mit wertvollen historischen Krippen, Holzkrippen, Tonkrippen, kleinen Hauskrippen und großen Kirchenkrippen. Aufwendige Glaskunstarbeiten aus Italien, Frankreich, Tschechien, Österreich und Deutschland neben Krippen der bekannten deutschen Porzellanmanufakturen wie Meißen, Rosenthal oder KPM runden die Ausstellung ab.

In diesem Jahr sind zudem die Sonderausstellungen "Krippen der Welt" und "Schneekrippen" zu sehen. Im Gasthof Adler kehren die Teilnehmer zu Kaffee und Kuchen ein. Der Preis für Fahrt, Eintritt ins Museum sowie Kaffee und Kuchen beträgt 26 Euro pro Person. Abfahrt ist um 12.30 Uhr an der Riedschule. Der Halbtagesausflug ist so geplant, dass die Teilnehmer, die abends die "Schrillen Fehlaperlen" in der Festhalle Onstmettingen sehen wollen, rechtzeitig zu Hause sind. Für alle anderen klingt der Abend beim gemeinsamen Vesper im Nägelehaus aus.

Anmeldung ist erforderlich bei Marlies Boehm unter Telefon 07432/21 1 0. Gäste sind willkommen.