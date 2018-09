Albstadt Mit Schinkenspeck und Winzersekt

Albstadt-Lautlingen. Ob drinnen in der Schlossscheuer oder draußen an den Biertischen – es war schwierig, am Samstag beim "14. Lautlinger Besen" ein freies Plätzchen zu ergattern. Bei bestem Spätsommerwetter waren viele Gäste aufs Schlossareal gekommen, um den herrlichen Abend zu genießen.