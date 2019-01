Albstadt Mit Orgel, Pauken und Trompeten

Albstadt-Ebingen. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil begehe man die Weihnachtszeit bis in die zweite Januarwoche, legte Pfarrer Uwe Stier in seiner Begrüßungsansprache dar – das "Festliche Konzert" war der probate Abschluss und begann sprichwörtlich mit Pauken und Trompeten. Dass Georg Philipp Telemanns "Concerto in D-Dur" majestätisch und feierlich anmutete, war vor allem dem Klang der Orgel zu verdanken. In wunderbarer Harmonie fanden sämtliche Instrumente des Abends in der Eröffnung zusammen: Die Orgel spielte Hans-Peter Merz, Trompete Alexander Kirn, Christof Skupin und Jörge Becker und die Pauken Michael Israeliewitsch. Schon jedes Instrument für sich allein war wundervoll anzuhören, doch im Zusammenspiel hatten diese musikalischen Darbietungen ihren ganz besonderen Reiz.

Groß war der Andrang bei diesem hochkarätigen Konzert und entsprechend gut gefüllt die riesige St. Josefskirche. Die Besucher aus Nah und Fern genossen sichtlich die fantastischen Vorträge. Nach diesem imposanten Einstieg ergriff Pfarrer Stier nur zögerlich das Wort mit seiner Lesung zur Taufe des Herrn aus dem Lukasevangelium, so sehr hatte auch ihn die Komposition bewegt.

"Der Himmel hat sich geöffnet", erläuterte der Seelsorger die Parallele von der Taufe Jesu zum Konzert, indem er zu hoffen wagte, dass sich auch damit quasi der Himmel öffne.