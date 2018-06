Albstadt Mit Kantersieg in die Pause

Nach der 0:4-Heimpleite gegen Öhringen war die Mannschaft von FC-Trainer Alexander Eberhart auf wiedergutmachung aus und zeigte eine deutliche Reaktion – bei den Albstädtern stimmte einfach alles.

Dabei standen die Zeichen vor der Begegnung nicht gerade gut. Zu den verletzten Stammkräften Abdussamed Akbaba und Fabian Letsch gesellte sich auch noch Armin Hotz, der sich beim Aufwärmen verletzte. Ebenso musste Philipp Rumpel nach einer halben Stunde angeschlagen vom Feld.

Doch zu diesem Zeitpunkt war die Partie bereits so gut wie entschieden. Denn gerade mal zwei Minuten nach dem Anpfiff hatte Hakan Aktepe die Blau-Weißen durch einen traumhaften Fernschuss in den Winkel mit 1:0 in Führung gebracht. Eine Viertelstunde später riss Franz Rädler Rico Vettermann in Strafraum um. Den fälligenm Elfmeter verwandelte 07-Torwart Mario Aller eiskalt zum 2:0. Albstadt stand kompakt und ließ in der Defensive kaum etwas zu. Nur der Pfostenschuss von Thomas Maas (27.) sorgte für echte Gefahr. Doch kurz darauf stellte Marco Sumser mit dem 3:0 die Weichen endgültig auf Sieg. Unmittelbar vor der Pause hätte es um ein Haar erneut geklingelt, als Sumser aus der Distanz drauf hielt; Wangens Goalie Julian Hinkel das Leder aber noch über den Querbalken lenkte.