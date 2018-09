Albstadt-Tailfingen. Anlässlich des 100-jährigen Bestehens der katholischen Kirchengemeinde in Tailfingen erklingt am Sonntag, 16. September in St. Elisabeth Joseph Haydns Oratorium "Die Schöpfung". Unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Rudolf Hendel singen der Katholische Kirchenchor Tailfingen und der Schöpfungs-Projektchor; dazu musizieren das Orchester "arcademia sinfonica", und Hans-Peter Merz spielt Cembalo. Die Vokalsolisten sind Carla Thullner, Sopran, Johannes Petz, Tenor, und Siegfried Laukner, Bass. Beginn ist um 17 Uhr; Eintrittskarten gibt es in den katholischen Pfarrämtern, der Buchhandlung Nathanel Gonser und der Tourist-Information im Rathaus in Ebingen. hat bereits begonnen.