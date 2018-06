Albstadt Mit Gino Gitarrino im Land des Großen Bären

Nach dem Erfolg des ersten Gitarrentages "Gino Gitarrino" vor einem Jahr im überfüllten Forum des Kunstmuseums kam nicht nur vom restlos begeisterten Publikum, sondern auch von den Gitarrenschülern der Musik- und Kunstschule Albstadt der Wunsch nach Wiederholung. So wurde das Nachwuchsensemble "Gitarrinos" gegründet, und nun dürfen sich Gitarrenbegeisterte ab sechs Jahren auf den zweiten Teil von Ginos Reise freuen.

Gino lebt in einem Dorf, hoch oben in den Bergen Kalabriens. Er ist neun Jahre alt, und wenn er nicht seinen Eltern bei der Arbeit helfen muss, vertreibt er sich die Zeit mit Gitarrespielen und seinem besten Freund Mario. Marios Eltern sind Menschen, die jedes Jahr zu Sommeranfang reisen. Die Musiker begleiten Gino Gitarrino auf seiner "Traumreise" in den Westen, in das "Land des großen Bären".

Solistisch und in verschiedenen Ensembles zeigen die Gitarristen, was sie können – temperamentvoll, tänzerisch oder verträumt. Damit auch jüngere Schüler mitmachen können, hat Josef Vinskis komponiert und arrangiert, und so klingt das altersübergreifende Ensemble sehr beeindruckend. Musikschulleiterin Maritta Beuchel erzählt die Geschichte und freut sich mit den Gitarrenschülern und deren Lehrkräften auf ein großes Publikum ab fünf Jahren. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen.