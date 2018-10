Albstadt "Mit Geschenken soll man sorgsam umgehen"

Albstadt-Margrethausen. Mit bald 82 Jahren könnte Bundesaußenminister a. D. Klaus Kinkel eigentlich den Elder Statesman geben und nach dem Besuch am Grab seiner Eltern, begleitet vom CDU-Bundestagsabgeordneten und Staatssekretär Thomas Bareiß, das Fest im Kloster Margrethausen zum Tag der Deutschen Einheit genießen, zu dem der CDU-Stadtverband Albstadt und der Kreisverband Zollernalb eingeladen haben. Doch der FDP-Mann, der so viel zur Gestaltung der Wiedervereinigung beigetragen hat, will nicht nur berichten, was sich vor 28 Jahren hinter den Kulissen abgespielt hat. Er will nicht nur Anekdoten seiner jungen Jahre in Hechingen, vom Praktikum im Balinger Krankenhaus, wo er Männerbäuche rasierte, und vom juristischen Referendariat beim Balinger Amtsrichter zum Besten geben.

Klaus Kinkel treibt Sorge um: Die Sorge, dass die Deutschen gleichgültig werden gegenüber dem "großen Geschenk", das ihnen die Bürger der DDR 1989 gemacht hätten. "Sie haben damals zurecht gerufen: ›Wir sind das Volk‹", sagt Kinkel, und fügt laut, trotz leichter Heiserkeit, hinzu: "Jene, die das heute auf den Straßen skandieren, sind es nicht!"

Dann schnürt er doch das Nähkästchen auf, gesteht, dass sie 1989 in Bonn "die Hosen gestrichen voll" gehabt hätten: "Hätte Michail Gorbatschow die Kasernen geöffnet, wäre es das gewesen mit der Wiedervereinigung!" Als Staatssekretär im Bundesjustizministerium habe er am 3. Oktober 1990 im DDR-Justizministerium "im wahrsten Sinne das Licht ausgemacht", viele entlassen müssen, die für die Justiz des sozialistischen Regimes gearbeitet hatten. Er erzählt von vielen Jahren an der Seite des damaligen Bundesaußenministers Hans-Dietrich Genscher, der "wie ein Wahnsinniger" auf die Wiedervereinigung hingearbeitet habe, von den "arbeitsreichsten und bewegendsten" Jahren seines Lebens während der Ausgestaltung der Einheit – und von den "vielen Klugscheißern" hinterher. "Aber die Wiedervereinigung konnten wir eben nicht proben."