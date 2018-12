Albstadt-Ebingen (janö). Seine Qualitäten als Sänger und Musiker hat Markus Wolfahrt in der katholischen Kirchengemeinde St. Hedwig bereits unter Beweis gestellt. Nun kommt er erneut zu einem Weihnachtskonzert: Am Sonntag, 23. Dezember, gastiert der Ex-Klostertaler ab 18 Uhr in St. Hedwig, um seine Zuhörer auf Weihnachten einzustimmen. Mit seiner gefühlvollen, warmen Stimme und seiner Trompete präsentiert Wolfahrt Weihnachtslieder und erzählt dazu besinnliche Geschichten, aber auch lustige Anekdoten aus seinem bewegten Leben. Karten gibt es bereits jetzt im Vorverkauf im Pfarrbüro St. Hedwig, Danneckerstraße 4, Telefon 07431/71 8 69.