Albstadt-Ebingen. Eine Rundwanderung mit dem Ebinger Wegewart Manfred Woideck bietet die Ortsgruppe Ebingen des Schwäbischen Albvereins am Sonntag, 16. September, an. Woideck betreut seit über 20 Jahren die Ebinger Wanderwege und ist Traufgangpate für den "Schlossfelsenpfad". Während der 2,5-stündigen Wanderung auf Albvereinswegen, dem "Traufgang Schlossfelsenpfad" und dem Donau-Zollernalb-Weg wird er Geschichten erzählen und Fragen zu den Wegmarkierungen beantworten. Die Tour startet im Süßen Grund; die Teilnehmer treffen sich um 9.30 Uhr zur Abfahrt am Parkplatz beim Albstadion.