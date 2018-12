Albstadt Mit Buskaps hat keiner was am Hut

Albstadt-Onstmettingen. Gleich mehrere Probleme wollen Ortsvorsteher Siegfried Schott und seine Ortschaftsräte lösen, die am Ortsschild ihrer Lösung harren: Die Autos fahren zu schnell und gefährden dadurch die Fußgänger, die auf dem Weg zum Bus nach Tailfingen die Straße queren. Das zweite Problem: Für den Verkehr, der aus Wilhelm- oder Industriestraße kommt, ist das Einfahren in die Hauptstraße zur Stoßzeit mit längerem Warten oder gewissen Risiken – oder mit beidem – verbunden. Diese Probleme existieren seit Jahren; im Frühjahr 2017 wurde ein Versuch unternommen, sie zu lösen, und der hat alles nur noch schlimmer gemacht. Zumindest aus der Sicht der Onstmettinger.

Wieso? Weil Straßenverkehrsbehörde und Polizei zu einem Heilmittel griffen, das sich in Gemeinden, in denen Staus und Warteverkehr an der Tagesordnung sind, offenbar bewährt, aber in Landgemeinden wie Onstmettingen als deplatziert empfunden wird: dem "Buskap".

Das Buskap ist eine mitten auf der Fahrbahn abgezeichnete Haltestelle, an der keiner vorbeikommt, es sei denn, er wechselt – was in Onstmettingen immer wieder beobachtet werden kann – auf die Gegenfahrbahn. Ein solches Buskap ersetzt seit anderthalb Jahren die etwas weiter ortsauswärts gelegene Haltebucht; hinter ihm wurde eine provisorische Querungshilfe geschaffen. Die Logik der Einrichtung: Der Bus bremst den ihm folgenden Verkehr aus und schirmt die Fußgänger, die über die Straße gehen, ab; er wirkt wie ein mobiler Pflanzkübel. Den Onstmettingern geht er, nicht nur wegen der gelegentlichen Staubildung, gehörig auf die Nerven.