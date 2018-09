Albstadt Mit Alltagsmanagerin vor Ort

Albstadt-Tailfingen. "Ein modernes Wohnkonzept für Senioren aus Albstadt und Umgebung" plant die BG Immobiliengruppe, die 52 "Komfort-Wohnungen mit Empfangsbereich und großzügigen Gemeinschaftsflächen" auf einem Grundstück an der Schmiecha in Tailfingen bauen will. Eine "Alltagsmanagerin" soll im Haus ein eigenes Büro beziehen und "sich um die persönlichen Belange der Bewohner sowie der Gemeinschaft kümmern", wie es in einer Pressemitteilung des Eichenauer Unternehmens heißt.

Im Erdgeschoss sollen eine ambulant betreute Wohngemeinschaft sowie ein Stützpunkt des ambulanten Pflegedienstes der Senova GmbH, die als Servicepartner in das Projekt eingebunden ist, angesiedelt werden: in fußläufiger Entfernung zum Stadtzentrum. Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen sowie Single-Pflegeappartements sollen entstehen, die Bewohner hauswirtschaftliche und pflegerische Unterstützung erhalten.

Die Wohnungen – "funktional durchdacht, hochwertig ausgestattet und konzeptionell auf die Bedürfnisse älterer Menschen zugeschnitten mit ausreichend Bewegungsflächen – auch für Personen mit eingeschränkter Mobilität" – will die BG Immobiliengruppe zum Kauf anbieten. Barrierefreie Zugänge zum und im Gebäude sowie schwellenfreie Übergänge zu Balkonen und Terrassen, bodengleiche Duschen, Abstellräume und ein Waschmaschinenanschluss in jeder Wohnung seien ebenfalls vorgesehen. Alle Wohnungen sollen Fußbodenheizung bekommen.