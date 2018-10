Albstadt Missionsfest mit Gästen

Der Süddeutsche Gemeinschaftsverband ist ein freies Werk innerhalb der evangelischen Landeskirche in Württemberg. Einmal im Jahr treffen sich Mitglieder, Freunde und Interessenten zum Bezirksmissionsfest, zu dem stets ein Vertreter der Liebenzeller Mission als Hauptredner eingeladen ist. In diesem Jahr berichtet der Missionar Joachim Berger über seine Erfahrungen. Die vergangenen acht Jahre über bildete er gemeinsam mit seiner Familie in der Stadt Chisomo in Malawi junge einheimische Theologen aus.

Das Bezirksmissionsfest ist eine öffentliche Veranstaltung, zu der jeder Interessierte willkommen ist. "Für Kinder wird ein eigenes Kinderprogramm im Haus der Süddeutschen Gemeinschaft im Spitalhof 14 in Ebingen angeboten", wird der hiesige Gemeinschaftspfarrer Günther Röhm in einer Pressemitteilung zitiert. Röhm berichtet in seiner Einladung: "Im Jahr 1990 wurde die Liebenzeller Mission gebeten, den Menschen vor Ort beim Bau und der Leitung einer Bibelschule mit paralleler Berufsausbildung zu helfen. In den vergangenen 23 Jahren wurden mehr als 430 Schüler unterrichtet. Viele sind heute in ihren Ortsgruppen und anderen christlichen Gemeinden als Pastoren tätig und verdienen in ihrem praktischen Beruf ihr Geld für ihre Familien."

Nicht nur deshalb werden die Ausführungen von Joachim Berger mit besonderem Interesse erwartet, sondern auch weil dessen Frau Mirjam aus Truchtelfingen stammt und vielen Zuhörer persönlich bekannt ist.