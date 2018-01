Albstadt Ministerin: "Jetzt in Zukunft investieren!"

Albstadt-Ebingen. Wenn die Kreisräte des Zollernalbkreises im Jahr 2018 so mitreißend und schwungvoll agieren wie die Junge Bläserphilharmonie Zollernalb und ihr neuer Dirigent Johannes Nikol bei der Neujahrssitzung in der Festhalle Ebingen, dann erfüllt sich der Wunsch von Nicole Hoffmeister-Kraut, die als Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau in Baden-Württemberg, aber auch als CDU-Landtagsabgeordnete die Festrede hielt – mit Charme und doch großer Ernsthaftigkeit.

Dass die Region an einem Strang zieht, wünscht sich die Balingerin, wertet die Standortentscheidung des Kreistags für ein mögliches Zentralklinikum als entsprechendes Signal nach Stuttgart und steckte danach Zukunftsziele ab: Keinen Antrag einer Kommune auf Breitbandausbau werde die grün-schwarze Landesregierung ablehnen, im Herbst beginne das Planfeststellungsverfahren für den B 27-Ausbau zwischen Nehren und Bodelshausen. Sie unterstütze die Landkreise Zollernalb, Tübingen und Reutlingen bei der Elektrifizierung der Bahn, und eine "langfristig tragfähige Lösung" für die sinnvolle Nachnutzung der Zollernalb-Kaserne in Meßstetten habe hohe Priorität in der Landesregierung, zumal sie persönlich bedauere, dass Meßstetten nicht bei der Standortwahl für eine Polizeischule zum Zuge gekommen sei. Eine "Wohnraumallianz" habe sie schon zu Beginn ihrer Amtszeit ins Leben gerufen, um den lange vernachlässigten Wohnungsbau, gebremst durch komplizierte Regeln und hohe Abgaben, ins Zentrum der Landespolitik zu rücken.

"Auch das Auto der Zukunft muss aus Baden-Württemberg kommen"