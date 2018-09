Albstadt Miller & Monroe jetzt in Albstadt

Gleich in zwei bisherigen Niederlassungen der Firma Charles Vögele in Ebingen hat die niederländische Einzelhandelskette Miller & Monroe ihre neuen Filialen eröffnet: im Alb-Center in der Sonnenstraße 30-34 und im Kaufland in der Sigmaringer Straße 154. Und so gingen zwei Eröffnungsfeiern über die Bühne, und es wurden zwei Bänder durchschnitten. Das in der Sonnenstraße durchtrennten Regionalleiter Dieter Breiser und der Leiter des ebenfalls im Alb-Center ansässigen Media-Marktes, Michael Alber, das in der Sigmaringer Straße Breiser und Kaufland-Marktleiterin Anna Gnann.