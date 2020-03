Albstadt Mey stellt Produktion auf Mundschutz um

Bei dem Hersteller von Wäsche und Dessous haben in den vergangenen Tagen gehäuft medizinische Einrichtungen nach textilem Mund- und Nasenschutz nachgefragt; aufgrund dieser Anfragen hat Mey sich nun entschieden, so bald wie möglich in die Produktion einzusteigen.

Trigema produziert 100.000 Atemschutzmasken pro Woche