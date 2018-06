Albstadt Mey: Mitarbeiter geben Unternehmen Gesicht

Zum Jubiläum startet Mey außerdem eine neue Kampagne, bei der die Mitarbeiter im Mittelpunkt stehen: Unter dem Motto "Fair made. Fair paid" – fair produziert, fair bezahlt – kommen Mitarbeiter aus unterschiedlichen Bereichen zu Wort und geben der Marke Mey somit ein Gesicht, wie das Unternehmen betont. Gleichzeitig will das Familienunternehmen seinen Kunden damit einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen und zeigen, welche Menschen und Geschichten hinter den Mey-Produkten stecken – und dass Letztere in verantwortungsvoller Produktion entstehen.

Für die Geschäftsführer Matthias Mey, Roland Kull, Markus Mey und Florian Mey gehört dazu zum einen die Tatsache, dass mehr als 50 Prozent der Wertschöpfung in Deutschland stattfindet: Drei der fünf Produktionsstätten, in denen insgesamt rund 1000 Mitarbeiter an der Entwicklung und Herstellung der Mey-Produkte arbeiten, stehen in Deutschland, je eine weitere in Portugal und Ungarn. 600 der Mitarbeiter sind in Deutschland beschäftigt, davon knapp 500 an den Standorten Albstadt und Bitz.

Die Zahl der Beschäftigten ist sogar gestiegen