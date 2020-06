Albstadt Messerstecher muss für elf Jahre ins Gefängnis

Grund war, dass der 36-Jährige es leid war, dass der Ältere die ganze Zeit Selbstaufnahmen von sich und ihm gemacht hatte. Das Zerstören des Telefons und der anschließende Verweis aus der Kneipe brachten den mit 2,36 Promille alkoholisierten Mann dermaßen in Rage, dass er seinem Gegner 25 Minuten später auflauerte. In der dann entstandenen Auseinandersetzung stach er zweimal zu und durchtrennte dabei eine Arterie in der Leiste seines Widersachers. Das Opfer starb am darauffolgenden Tag in einem Krankenhaus.

Keine Notwehr